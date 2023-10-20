Мама Руне: о Хольгере много судачат в СМИ, но никто не может быть совершенством в 20 лет

Анеке Руне, мама датского теннисиста Хольгера Руне, высказалась о важности самовыражения молодых спортсменов.

«Думаю, что для молодых теннисистов важно, чтобы кто-то осмелился быть самим собой. Это действительно имеет значение. За это приходится платить, потому что невозможно угодить всем, когда высказываешь своё мнение. О Хольгере много судачат в СМИ, но у него также есть болельщики и последователи. Посмотрите на других молодых людей — никто не идеален. Если вы притворитесь, что в молодости были абсолютно совершенны, то, я думаю, вы создадите неправильное представление о всей молодёжи в возрасте 20 лет. Они не идеальны, поверьте мне. Никто не может быть совершенством, когда ему 20 лет», — приводит слова Анеке Руне пресс-служба ATP.