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Котов пробился в 1/2 финала турнира в Стокгольме, обыграв Грикспора

Котов пробился в 1/2 финала турнира в Стокгольме, обыграв Грикспора
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Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл третьего сеяного соревнований нидерландца Таллона Грикспора, 25-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За это время Павел Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырёх, спас все семь брейк-пойнтов соперника и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

За выход в финал соревнований россиянин поборется с победителем матча Миомира Кецмановича (Сербия) и Элиаса Имера (Швеция, WC). Соперник Котова определится сегодня, 20 октября, вечером.

Стокгольм. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 13:10 МСК
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
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