Лейла Фернандес вышла в полуфинал турнира в Наньчане, обыграв Александру Саснович

Канадская теннисистка Лейла Фернандес, 43-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 90-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Лейла Фернандес выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Александры Саснович — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.
За выход в финал Лейла Фернандес поборется с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее сегодня во втором круге обыграла экс-россиянку Варвару Грачёву, а затем вышла в полуфинал турнира на отказе от матча 1/4 финала немки Лауры Зигемунд.
- 20 октября 2023
-
16:45
-
16:32
-
15:37
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:18
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:38
-
11:15
-
11:06
-
10:39
-
10:27
-
09:36
-
09:13
-
09:08
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:24
-
00:09
- 19 октября 2023
-
23:27
-
23:12
-
22:43
-
21:58
-
21:55
-
21:43
-
20:59
-
20:52
-
20:27
-
19:45