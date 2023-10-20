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Лейла Фернандес вышла в полуфинал турнира в Наньчане, обыграв Александру Саснович

Лейла Фернандес вышла в полуфинал турнира в Наньчане, обыграв Александру Саснович
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес, 43-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 90-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Лейла Фернандес выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Александры Саснович — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

За выход в финал Лейла Фернандес поборется с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее сегодня во втором круге обыграла экс-россиянку Варвару Грачёву, а затем вышла в полуфинал турнира на отказе от матча 1/4 финала немки Лауры Зигемунд.

Наньчан. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 14:10 МСК
Лейла Фернандес
43
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александра Саснович
90
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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