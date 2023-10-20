Лейла Фернандес вышла в полуфинал турнира в Наньчане, обыграв Александру Саснович

Канадская теннисистка Лейла Фернандес, 43-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 90-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Лейла Фернандес выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Александры Саснович — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

За выход в финал Лейла Фернандес поборется с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее сегодня во втором круге обыграла экс-россиянку Варвару Грачёву, а затем вышла в полуфинал турнира на отказе от матча 1/4 финала немки Лауры Зигемунд.