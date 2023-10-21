Бен Шелтон с трудом одолел 79-ю ракетку мира Гирона и вышел в финал турнира в Токио

Полуфиналист US Open — 2023, 19-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон пробился в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

В полуфинальном матче Шелтон одолел соотечественника, 79-ю ракетку мира Маркоса Гирона (Q). Напряжённая встреча продлилась 2 часа и 51 минуту и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бена. По ходу матча Шелтон 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гирона восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Отметим, что во втором сете Шелтону удалось отыграться со счёта 2:5. При этом Гирон два раза подряд не подал на матч.

В дебютном для себя финале на уровне ATP Шелтон сразится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Синтаро Мочизуки (Япония, WC).