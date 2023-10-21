Шевченко обыграл Фоньини на старте квалификации турнира в Базеле, взяв 3-й сет под ноль

84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал квалификации турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), основные соревнования которого пройдут с 23 по 29 октября.

На старте квалификации Шевченко (8) со счётом 6:4, 5:7, 6:0 обыграл бывшую девятую ракетку мира, 36-летнего итальянца Фабио Фоньини. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 46 минут. Шевченко 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Фоньини один эйс, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в основную сетку турнира в Базеле Шевченко сразится с победителем матча Педро Качин (Аргентина, 4) — Реми Бертола (Швейцария, WC).