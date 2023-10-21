Ирина Хромачёва не смогла выйти в финал парного разряда турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вместе с Далилой Якупович из Словении не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния). В полуфинальной встрече Хромачёва и Якупович уступили Джоди Бёррэдж (Великобритания) и Хиль Тайхман (Швейцария) со счётом 3:6, 7:5, 4:10.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Хромачёва и Якупович сделали один эйс и допустили три двойные ошибки, теннисистками было реализовано три брейк-пойнта из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали на одну двойную ошибку больше и реализовали три брейк-пойнта из пяти.

В финале парного разряда турнира в Клуж-Напоке Бёррэдж и Тайхман сыграют с Леолией Жанжан (Франция) и Валерией Страховой (Украина).