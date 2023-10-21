Кори Гауфф: увидев сестёр Уильямс, я по-настоящему полюбила теннис

19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказала, как сёстры Уильямс вдохновили её на серьёзные занятия теннисом.

«Я часто била мячом о стену дома. У нас был подвал, я стучала в дверь гаража, и мне просто нравилось играть, я это очень любила. А потом, увидев по телевизору такие поразительные выступления Серены и Винус, мне тоже захотелось сделать что-то подобное. А затем, я бы сказала, что это стало частью меня, когда мне было восемь лет, я по-настоящему полюбила теннис.

Я начала заниматься в шесть, но, думаю, что в восемь я поняла, что хочу отнестись к этому серьёзно», — цитирует Кори Гауфф Western & Southern Open.