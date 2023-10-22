Аслан Карацев – Бен Шелтон: россиянин проиграл первый сет в финале турнира в Токио

Завершился первый сет финального матча на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония), где полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев сражается с полуфиналистом US Open – 2023, 19-й ракеткой мира, американцем Беном Шелтоном. Стартовая партия закончилась со счётом 7:5 в пользу Шелтона.

Первый сет продлился 52 минуты. В его рамках 21-летний Шелтон реализовал один заработанный брейк-пойнт (при счёте 5:5).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Бен Шелтон финале турнира в Токио.

Отметим, что Шелтон ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Карацева в 1/16 US Open — 2023 со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.