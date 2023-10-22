Аслан Карацев – Бен Шелтон: россиянин проиграл первый сет в финале турнира в Токио
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Завершился первый сет финального матча на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония), где полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев сражается с полуфиналистом US Open – 2023, 19-й ракеткой мира, американцем Беном Шелтоном. Стартовая партия закончилась со счётом 7:5 в пользу Шелтона.
Первый сет продлился 52 минуты. В его рамках 21-летний Шелтон реализовал один заработанный брейк-пойнт (при счёте 5:5).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Бен Шелтон финале турнира в Токио.
Токио (м). Финал
22 октября 2023, воскресенье. 10:40 МСК
50
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
19
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Отметим, что Шелтон ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Карацева в 1/16 US Open — 2023 со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.
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