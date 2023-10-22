Аслан Карацев проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира ATP-500 в Токио

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев не сумел завоевать титул на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония).
В финальном матче Карацев со счётом 5:7, 1:6 проиграл полуфиналисту US Open – 2023, 19-й ракетке мира, 21-летнему американцу Бену Шелтону, для которого титул в Токио стал дебютным на уровне ATP.
Титульный матч продлился 1 час 24 минуты. В его рамках Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный им брейк-пойнт. На счету Шелтона три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Отметим, что благодаря выступлению в Токио Карацев поднимется на 37-ю строчку рейтинга ATP.
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