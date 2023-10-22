Мертенс стала чемпионкой турнира в Монастире, в финале с «баранкой» обыграв Паолини

Бельгийская теннисистка, 36-я ракетка мира Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). В финальном матче спортсменка в двух сетах обыграла 30-ю ракетку мира из Италии Ясмине Паолини, повесив сопернице «баранку» во второй партии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Элисе Мертенс выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов (50%) и допустила три двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини — один реализованный брейк-пойнт из семи.
Отметим, что Элисе Мертенс защитила прошлогодний титул чемпионки турнира в Монастире: в финале 2022 года она также с «баранкой» обыграла француженку Ализе Корне. Всего это восьмая победа на турнирах WTA в карьере бельгийской спортсменки.
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