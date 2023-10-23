Павел Котов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Павел Котов, ставший финалистом турнира ATP-250 в Стокгольме, переместился вверх на 28 пунктов обновлённого рейтинга Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лидирующая десятка осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8445.
3. Даниил Медведев (Россия) — 6935.
4. Янник Синнер (Италия) — 4945.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 4275.
6. Стефанос Циципас (Греция) — 3705.
7. Александр Зверев (Германия) — 3415.
8. Хольгер Руне (Дания) — 3110.
9. Тейлор Фритц (США) — 3055.
10. Каспер Рууд (Норвегия) — 2815…
16 (-2). Карен Хачанов (Россия) — 2205…
34 (+13). Аслан Карацев (Россия) — 1193…
40 (+1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…
74 (+28). Павел Котов (Россия) — 715.
75 (+2). Александр Шевченко (Россия) — 707.