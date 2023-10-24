Андрей Рублёв — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Вене
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Сегодня, 24 октября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (39-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин в первом круге соревнований в Австрии.
Вена. 1-й круг
24 октября 2023, вторник. 15:10 МСК
39
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Напомним, Андрей Рублёв и Алексей Попырин ни разу не встречались друг с другом на корте. Победитель этого противостояния в следующем раунде соревнований сыграет с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Арнальди. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.
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