Андрей Рублёв — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Вене

Сегодня, 24 октября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (39-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин в первом круге соревнований в Австрии.

Напомним, Андрей Рублёв и Алексей Попырин ни разу не встречались друг с другом на корте. Победитель этого противостояния в следующем раунде соревнований сыграет с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Арнальди. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.