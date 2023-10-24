Беатрис Хаддад-Майя обыграла Мэдисон Кис в матче малого Итогового турнира WTA

В матче группы «Камелия» малого Итогового турнира WTA — 2023 в Чжухае (Китай) 19-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис (11-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу бразильянки.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Хаддад-Майя пять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кис три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперницей теннисисток по группе «Камелия» является 20-я ракетка мира представительница Франции Каролин Гарсия. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.