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Беатрис Хаддад-Майя обыграла Мэдисон Кис в матче малого Итогового турнира WTA

Беатрис Хаддад-Майя обыграла Мэдисон Кис в матче малого Итогового турнира WTA
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В матче группы «Камелия» малого Итогового турнира WTA — 2023 в Чжухае (Китай) 19-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис (11-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу бразильянки.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Хаддад-Майя пять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кис три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперницей теннисисток по группе «Камелия» является 20-я ракетка мира представительница Франции Каролин Гарсия. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.

Чжухай. Группа Камелия
24 октября 2023, вторник. 10:10 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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