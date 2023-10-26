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Видео: Наоми Осака активно готовится к возвращению в тур после рождения ребёнка

Видео: Наоми Осака активно готовится к возвращению в тур после рождения ребёнка
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новое видео со своей тренировки на корте. На нём Осака отрабатывает удары.

«Шаг за шагом», — подписала ролик Осака.

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.
Ранее стало известно, что именитый бельгийский специалист Вим Фиссетт вернулся в тренерский штаб Осаки, при этом некрасиво разорвав контракт с перспективной китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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