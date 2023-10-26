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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх сетах обыграв Махача

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх сетах обыграв Махача
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл 74-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Томаша Махача — пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Вене Стефанос Циципас, четвёртый сеяный соревнований, встретится с 77-й ракеткой мира из Хорватии Борной Гойо, выступающим по уайлд-кард. Это будет первая личная встреча теннисистов.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 17:40 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
3 		6 5
         
Томаш Махач
74
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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