Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх сетах обыграв Махача
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл 74-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Томаша Махача — пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Вене Стефанос Циципас, четвёртый сеяный соревнований, встретится с 77-й ракеткой мира из Хорватии Борной Гойо, выступающим по уайлд-кард. Это будет первая личная встреча теннисистов.
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