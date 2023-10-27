Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо в трёх сетах обыграл Монфиса во втором круге турнира в Вене

Тиафо в трёх сетах обыграл Монфиса во втором круге турнира в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 14-я ракетка мира, одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, выступавшего по защищённому рейтингу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и пять двойных ошибок.

Отметим, что после второго сета встречи Гаэль Монфис брал медицинский тайм-аут.

В четвертьфинале турнира в Вене Фрэнсис Тиафо встретится с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Ранее у спортсменов было три личные встречи: итальянец побеждал дважды (в Антверпене и в Милане в 2019 году), американец — один раз (в Вене в 2021 году).

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 21:50 МСК
Фрэнсис Тиафо
14
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 4
         
Гаэль Монфис
89
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android