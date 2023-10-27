Тиафо в трёх сетах обыграл Монфиса во втором круге турнира в Вене

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 14-я ракетка мира, одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, выступавшего по защищённому рейтингу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и пять двойных ошибок.

Отметим, что после второго сета встречи Гаэль Монфис брал медицинский тайм-аут.

В четвертьфинале турнира в Вене Фрэнсис Тиафо встретится с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Ранее у спортсменов было три личные встречи: итальянец побеждал дважды (в Антверпене и в Милане в 2019 году), американец — один раз (в Вене в 2021 году).