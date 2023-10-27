Гаэль Монфис дал совет молодым теннисистам

37-летний французский теннисист Гаэль Монфис дал совет молодому поколению теннисистов.

«Они должны наслаждаться этим видом спорта, любить его. Играйте с друзьями, наслаждайтесь соревнованиями. Когда ты молод, не всегда нужно быть очень серьёзным. Речь должна идти об исследовании и понимании себя. Самое важное — получать удовольствие. Молодость бывает лишь раз», — приводит слова Монфиса Tennis Up To Date.

Напомним, Гаэль Монфис на этой неделе принимал участие в турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором дошёл до второго круга. На этой стадии соревнований французский теннисист проиграл 14-й ракетке мира, американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 7:5, 1:6, 4:6. После второго сета встречи Монфис брал медицинский тайм-аут. На прошлой неделе Гаэль завоевал титул на турнире ATP-250 в Стокгольме.