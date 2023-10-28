Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Вене, где сразится с Андреем Рублёвым

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят на закрытом харде.

В четвертьфинальном матче Синнер (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл полуфиналиста US Open — 2022, 14-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (7). Встреча Синнера с Тиафо продлилась 1 час и 20 минут. Синнер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо шесть эйсов, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Вене Синнер сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым (3).