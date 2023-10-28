Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Вене, где сразится с Андреем Рублёвым
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят на закрытом харде.
В четвертьфинальном матче Синнер (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл полуфиналиста US Open — 2022, 14-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (7). Встреча Синнера с Тиафо продлилась 1 час и 20 минут. Синнер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо шесть эйсов, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Вене Синнер сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым (3).
Комментарии
- 28 октября 2023
-
01:44
-
00:21
-
00:12
- 27 октября 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
22:50
-
22:30
-
21:48
-
21:30
-
21:01
-
20:39
-
20:22
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
18:45
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
16:51
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:31
-
12:22
-
12:13
-
10:53
-
10:24
-
10:14
Партнерский контент