Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации турнира в Париже

43-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале квалификационного отбора российский теннисист обыграл француза Артура Казо (126-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2.

В матче, продолжавшемся 1 час 10 минут, Сафиуллин сделал два эйса и допустил три двойных ошибки. Артур Казо шесть раз подал навылет и сделал четыре двойных.

В борьбе за выход в основную сетку турнира Сафиуллин встретится с Джорданом Томпсоном (Австралия), занимающим 58-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Основная стадия хардового парижского «Мастерса» начнётся 30 октября и продлится до 5 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 5 779 335.