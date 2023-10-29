Саккари: мне нравится Итоговый турнир и место. Болельщики меня любят, я рада быть здесь

Девятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала проведение Итогового турнира WTA в Канкуне и поделилась впечатлениями от организации турнира и отношений с болельщиками.

«‎У меня нет мнения по поводу стадиона, поскольку я ещё не была там. Я чувствую, что всё будет отлично, собираюсь потренироваться там во второй половине дня. Лично мне очень нравится турнир и место, где он проводится, я чувствую себя комфортно. Конечно, поначалу были сложные моменты, но я очень рада быть здесь. Очень благодарна, что мне предоставилась такая возможность, хоть и не так, как мне хотелось бы. В то же время я просто хочу насладиться временем здесь и ценить тот факт, что участвую в Итоговом турнире третий раз.

Я чувствую, что болельщики здесь меня очень любят, а я люблю их. Я говорила, что здесь чувствуется особая связь и поэтому эта неделя для меня как праздник. Я наслаждаюсь возможностью быть здесь и стараюь извлекать из неё максимум пользы»‎, — сказала Саккари на пресс-конференции.