Вероника Кудерметова стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде

16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023 в парном разряде.

В титульном матче Кудерметова и Хаддад-Майя (1) со счётом 6:3, 6:3 обыграли тандем Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) (2). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 13 минут. Кудерметова и Хаддад-Майя три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Като и Сутджиади один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Стоит отметить, что Хаддад-Майя несколько часов назад также завоевала титул чемпионки малого Итогового турнира WTA в одиночном разряде.