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Вероника Кудерметова стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде

Вероника Кудерметова стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде
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16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023 в парном разряде.

В титульном матче Кудерметова и Хаддад-Майя (1) со счётом 6:3, 6:3 обыграли тандем Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) (2). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 13 минут. Кудерметова и Хаддад-Майя три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Като и Сутджиади один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Стоит отметить, что Хаддад-Майя несколько часов назад также завоевала титул чемпионки малого Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

Чжухай — парный разряд. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 14:20 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Б. Хаддад-Майя В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
М. Като А. Сутджиади
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