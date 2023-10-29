Вероника Кудерметова стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде
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16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023 в парном разряде.
В титульном матче Кудерметова и Хаддад-Майя (1) со счётом 6:3, 6:3 обыграли тандем Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) (2). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 13 минут. Кудерметова и Хаддад-Майя три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Като и Сутджиади один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Стоит отметить, что Хаддад-Майя несколько часов назад также завоевала титул чемпионки малого Итогового турнира WTA в одиночном разряде.
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