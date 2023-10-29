Маннарино — об Олимпиаде-2024: у меня нет ни единого шанса выиграть медаль

24-я ракетка мира Адриан Маннарино (Франция) поделился мыслями об Олимпийских играх ‒ 2024 в Париже и своих шансах на успех.

«Олимпиада ‒ замечательный турнир, но участвовать в ней без надежды на медаль просто нелепо. Поскольку соревнования будут проходить на грунте, у меня нет никаких шансов. Я не говорю, что не хочу участвовать, но вся моя спортивная карьера ‒ доказательство того, что у меня нет ни единого шанса выиграть медаль на грунте. Я думаю о том, стоит ли мне выступать, но до этого ещё далеко. На «Ролан Гаррос» я трижды проходил первый круг, но до третьего раунда ни разу не добирался. На харде я играю как топ-30, а на грунте ‒ как топ-90», ‒ передаёт слова Маннарино французское издание L'Equipe.

Соревнования по теннису на Олимпийских играх будут проводиться на грунтовом покрытии в седьмой раз в истории. В последний раз это произошло в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне (Испания). Тогда в женском одиночном разряде золото завоевала американка Дженнифер Каприати, у мужчин победителем стал швейцарец Марк Россе.

Спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже, определятся по рейтингам ATP и WTA от 10 июня 2024 года, — сразу после Открытого чемпионата Франции по теннису.