Соболенко отдала лишь гейм Саккари на старте Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она разгромила представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:0, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.

Напомним, ранее в группе Бакалар представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 должен состояться 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая не смогла квалифицироваться на турнир в этом году.