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Соболенко отдала лишь гейм Саккари на старте Итогового турнира WTA

Соболенко отдала лишь гейм Саккари на старте Итогового турнира WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она разгромила представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:0, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.

Напомним, ранее в группе Бакалар представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 должен состояться 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая не смогла квалифицироваться на турнир в этом году.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
30 октября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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