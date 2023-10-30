Соболенко отдала лишь гейм Саккари на старте Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она разгромила представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:0, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.
Напомним, ранее в группе Бакалар представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 должен состояться 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая не смогла квалифицироваться на турнир в этом году.
- 30 октября 2023
-
04:19
-
02:41
-
00:55
-
00:30
-
00:16
-
00:10
- 29 октября 2023
-
23:42
-
23:15
-
22:52
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
21:49
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:18
-
19:09
-
18:52
-
18:51
-
18:29
-
18:06
-
17:16
-
16:52
-
15:38
-
13:43
-
13:02
-
12:24
-
10:53
-
10:24