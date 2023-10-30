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Александр Бублик обыграл Фрэнсиса Тиафо в первом круге «Мастерса» в Париже

Александр Бублик обыграл Фрэнсиса Тиафо в первом круге «Мастерса» в Париже
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В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (14-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Бублик в этой встрече 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Париже Бублик сыграет с 20-й ракеткой мира представителем Чили Николасом Харри. Хардовый турнир во Франции завершится 5 ноября.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 15:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
14
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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