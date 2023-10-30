Александр Бублик обыграл Фрэнсиса Тиафо в первом круге «Мастерса» в Париже

В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (14-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Бублик в этой встрече 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Париже Бублик сыграет с 20-й ракеткой мира представителем Чили Николасом Харри. Хардовый турнир во Франции завершится 5 ноября.