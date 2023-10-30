Александр Бублик обыграл Фрэнсиса Тиафо в первом круге «Мастерса» в Париже
Поделиться
В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (14-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу казахстанского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Бублик в этой встрече 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований в Париже Бублик сыграет с 20-й ракеткой мира представителем Чили Николасом Харри. Хардовый турнир во Франции завершится 5 ноября.
Комментарии
- 30 октября 2023
-
17:58
-
17:52
-
16:57
-
16:50
-
15:59
-
15:44
-
15:10
-
14:32
-
14:05
-
13:57
-
13:44
-
13:19
-
12:50
-
12:24
-
12:14
-
11:15
-
10:57
-
10:32
-
09:41
-
09:28
-
04:56
-
04:19
-
02:41
-
00:55
-
00:30
-
00:16
-
00:10
- 29 октября 2023
-
23:42
-
23:15
-
22:52
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
21:49
-
21:06
Партнерский контент