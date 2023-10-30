Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Соревнования проходят на закрытом харде.
В матче первого круга Хачанов (16) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 43-ю ракетку мира, представителя Австралии Макса Пёрселла. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Пёрселла девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Хачанова в Париже станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция, WC).
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