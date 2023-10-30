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Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже

Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче первого круга Хачанов (16) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 43-ю ракетку мира, представителя Австралии Макса Пёрселла. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Хачанов пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Пёрселла девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Хачанова в Париже станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция, WC).

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 17:05 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Макс Пёрселл
43
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
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