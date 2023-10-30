Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв начнёт выступление в турнире серии «Мастерс» в Париже во втором круге поединком с японцем Йосихито Нисиокой (49-я ракетка мира). Матч состоится 31 октября, начало – в 23:00 мск.
В первом круге турнира Нисиока оказался сильнее австралийского теннисиста Джордана Томпсона, занимающего 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 в пользу японского спортсмена.
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Турнир во французской столице с призовым фондом € 5 779 335 продлится до 5 ноября. Напомним, в предыдущем розыгрыше турнира Андрей Рублёв, также стартовавший со второго круга, в третьем уступил победителю парижского «Мастерса» 2022 года датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7.
- 30 октября 2023
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