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Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже
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Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв начнёт выступление в турнире серии «Мастерс» в Париже во втором круге поединком с японцем Йосихито Нисиокой (49-я ракетка мира). Матч состоится 31 октября, начало – в 23:00 мск.

В первом круге турнира Нисиока оказался сильнее австралийского теннисиста Джордана Томпсона, занимающего 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 в пользу японского спортсмена.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 21:15 МСК
Джордан Томпсон
55
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		4 6
         
Йосихито Нисиока
49
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

Турнир во французской столице с призовым фондом € 5 779 335 продлится до 5 ноября. Напомним, в предыдущем розыгрыше турнира Андрей Рублёв, также стартовавший со второго круга, в третьем уступил победителю парижского «Мастерса» 2022 года датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7.

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