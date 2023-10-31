Джокович: на самом деле мы с Надалем не друзья, но мы уважаем друг друга

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Рафаэль Надаль — особенный теннисист. На самом деле мы с ним не друзья, но мы уважаем друг друга. Можем выпить на пляже, поговорить о жизни», — приводит слова Джоковича Daily Express со ссылкой на телепрограмму C à vous.

Напомним, Новак Джокович, которому в мае 2023 года исполнилось 36 лет, в этом сезоне дошёл до финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема», выиграв три из них. Сейчас Джокович находится в Париже. Новак примет участие в последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который стартовал в Берси. Серб пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).