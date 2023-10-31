Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мыскина: в последнее время организация теннисных турниров стала странной

Мыскина: в последнее время организация теннисных турниров стала странной
Комментарии

Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина высказалась об уровне организации теннисных турниров в данный момент. Она считает, что в последнее время отношение организаторов к спортсменам стало хуже.

«Девчонки, которые ездят у меня, оставляют мне свои впечатления. Например, недавно на турнире в Италии, ITF 25 тысяч всё-таки (я не помню, чтобы там была плохая организация): гостиница после пожара, игрокам негде жить. Настолько стало наплевательское отношение к проведению того или иного мероприятия. Если турниры WTA, там тоже есть свои моменты, по расписанию. Раньше, если ты поздно сыграл, никогда нельзя было играть рано утром. Всё стало очень странно», — сказала Мыскина в эфире на YouTube канале «Больше!»

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android