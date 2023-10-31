Мыскина: в последнее время организация теннисных турниров стала странной

Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина высказалась об уровне организации теннисных турниров в данный момент. Она считает, что в последнее время отношение организаторов к спортсменам стало хуже.

«Девчонки, которые ездят у меня, оставляют мне свои впечатления. Например, недавно на турнире в Италии, ITF 25 тысяч всё-таки (я не помню, чтобы там была плохая организация): гостиница после пожара, игрокам негде жить. Настолько стало наплевательское отношение к проведению того или иного мероприятия. Если турниры WTA, там тоже есть свои моменты, по расписанию. Раньше, если ты поздно сыграл, никогда нельзя было играть рано утром. Всё стало очень странно», — сказала Мыскина в эфире на YouTube канале «Больше!»