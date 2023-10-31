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Кузнецова: Кудерметова талантливая, но ей не хватает стабильности в личных результатах

Кузнецова: Кудерметова талантливая, но ей не хватает стабильности в личных результатах
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась мнением о выступлениях российской теннисистки Вероники Кудерметовой.

«Здорово, что Вероника смогла выиграть турнир в паре. Мне кажется, что это неплохое окончание сезона, но я уверена, что приоритет у Вероники и её команды — в одиночном разряде. Она является очень талантливой спортсменкой, но ей не хватает стабильности в личных результатах, в индивидуальном зачёте. Желаю ей удачи, она очень хорошая теннисистка», — сказала Кузнецова в интервью ТАСС.

Напомним, 29 октября Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя стали победительницами малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy в парном разряде.

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