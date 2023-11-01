Рублёв обыграл Нисиоку и пробился в третий круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Рублёв в матче второго раунда соревнований обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Андрей Рублёв десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Йосихито Нисиока — Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Париже.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Рублёв сыграет с победителем пары Томми Пол (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.