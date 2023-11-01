Даниил Медведев: в Париже я играю лучше, когда нет зрителей

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о причинах раннего вылета с последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

Напомним, Медведев проиграл в первом же для себя матче в Париже. Даниил потерпел тяжёлое поражение от бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

«У меня много друзей-французов. Похоже, им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей», — приводит слова Медведева журналист L'Equipe Кентен Моне в своих социальных сетях.

После поражения, уходя со стадиона, Медведев показал публике средний палец, однако в послематчевом комментарии заявил, что просто «так разглядывал свой ноготь».