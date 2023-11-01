Видеообзор нервного поражения Даниила Медведева от Димитрова на старте «Мастерса» в Париже

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев неожиданно не сумел пробиться в третий круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

Во втором круге Медведев (3) потерпел тяжёлое поражение от бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Димитров в этом матче восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Медведева шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Отметим, что по ходу поединка Медведев неоднократно срывался на публику, а уходя со стадиона, показал ей средний палец, однако в послематчевом комментарии заявил, что просто «так разглядывал свой ноготь».