Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд потерпели первое поражение на Итоговом чемпионате WTA

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение от тандема Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2023 в парном разряде, который проходит в Канкуне (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Дабровски и Рутлифф.

Поединок теннисисток продлился 1 час и 29 минут. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Дабровски и Рутлифф ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.