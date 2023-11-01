Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд потерпели первое поражение на Итоговом чемпионате WTA

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд потерпели первое поражение на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение от тандема Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2023 в парном разряде, который проходит в Канкуне (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Дабровски и Рутлифф.

Поединок теннисисток продлился 1 час и 29 минут. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Дабровски и Рутлифф ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android