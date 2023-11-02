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Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 4-го игрового дня

Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 4-го игрового дня
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Сегодня, 2 ноября, состоялись две встречи в группе Четумаль на итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкун (Мексика).

В первой игре полячка Ига Свёнтек обыграла в двух сетах американку Кори Гауфф со счётом 6:0, 7:5. У Свёнтек был один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (56%). На счету американки ноль эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (67%).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
02 ноября 2023, четверг. 01:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Во второй встрече теннисистка из Туниса Он Жабер оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. Игра длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3. У Жабер один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (45%). Вонрдроушова сделала четыре эйса, совершила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта (33%)

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
02 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

По итогам игрового дня в группе Бакалар лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.

В группе Четумаль на первом месте расположилась Ига Свёнтек, на втором Кори Гауфф. Третью строчку занимает Онс Жабер, на четвёртой находится Маркета Вондроушова.

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