Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 2 ноября, состоялись две встречи в группе Четумаль на итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкун (Мексика).

В первой игре полячка Ига Свёнтек обыграла в двух сетах американку Кори Гауфф со счётом 6:0, 7:5. У Свёнтек был один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (56%). На счету американки ноль эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (67%).

Во второй встрече теннисистка из Туниса Он Жабер оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. Игра длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3. У Жабер один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта (45%). Вонрдроушова сделала четыре эйса, совершила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта (33%)

По итогам игрового дня в группе Бакалар лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.

В группе Четумаль на первом месте расположилась Ига Свёнтек, на втором Кори Гауфф. Третью строчку занимает Онс Жабер, на четвёртой находится Маркета Вондроушова.