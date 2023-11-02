«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, продолжится хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 2 ноября
Третий круг
Александр Бублик (Кахастан) — Григор Димитров (Болгария) — начало матча в 13:00 мск.
Карен Хачанов (Россия) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Андрей Рублёв (Россия) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.
Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.
Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — начало матча приблизительно в 17:30 мск.
Новак Джокович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.
Даниэль Альтмайер (Германия) — Хольгер Руне (Дания) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.