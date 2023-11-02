Ига Свёнтек выразила соболезнования семье и друзьям актёра Мэттью Перри

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о смерти американского актёра Мэттью Перри.

«У меня никогда не было возможности встретиться с Мэттью, но в прошлом году я прочитала его книгу и с подросткового возраста была фанаткой сериала «Друзья». Я была крайне опечалена известием о его смерти и хочу выразить соболезнования его семье и друзьям», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, наибольшую известность Мэттью Перри обрёл благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Кроме того, актёр появлялся и в других знаменитых произведениях — «Клинике», «Симпсонах» и в фильме «Папе снова 17». Перри скончался в ночь на 29 октября в своём доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.