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«Это сумасшествие». Стэн Вавринка присоединился к критике организации «Мастерса» в Париже

«Это сумасшествие». Стэн Вавринка присоединился к критике организации «Мастерса» в Париже
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка присоединился к критике расписания матчей на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Ранее из-за усталости с него снялся четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянец Янник Синнер. Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире, когда было глубоко за полночь (почти 3 часа ночи), при этом его следующий матч организаторы поставили в дневную сессию наступившего же дня. Это вызвало большой резонанс в теннисном сообществе.

«Это сумасшествие. Турниру всё равно, а ATP просто идёт на поводу у организаторов. Каждый раз одна и та же история…», — написал Вавринка в своих социальных сетях.

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