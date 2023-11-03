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Руне сыграет с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Париже

Руне сыграет с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Париже
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Представитель Дании Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Париже. В матче третьего круга он обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Руне сделал пять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Альтмайера пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Руне сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Турнир в Париже проходит с 30 октября по 5 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 5,7 млн.
Отметим, Руне является действующим победителем турнира, а в финале прошлого года датчанин обыграл именно Джоковича.

Париж. 3-й круг
03 ноября 2023, пятница. 00:45 МСК
Даниэль Альтмайер
54
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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