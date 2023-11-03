Руне сыграет с Джоковичем в четвертьфинале турнира в Париже
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Представитель Дании Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Париже. В матче третьего круга он обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Руне сделал пять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Альтмайера пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира Руне сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Турнир в Париже проходит с 30 октября по 5 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 5,7 млн.
Отметим, Руне является действующим победителем турнира, а в финале прошлого года датчанин обыграл именно Джоковича.
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