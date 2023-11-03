В ITF заявили, что сделают всё возможное для участия Надаля в ОИ-2024

Президент Международной теннисной федерации (ITF) Дэвид Хаггерти рассказал, что его организация сделает всё возможное, чтобы побудить испанца Рафаэля Надаля принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Мы знаем, какой он чемпион, и что он несколько раз становился медалистом, так что для него это может стать, так сказать, финалом в сборнике рассказов. Было бы здорово, если бы он сыграл. Произойдёт это или нет — зависит от него. Но мы сделаем все возможное, чтобы побудить его выступить. Он знает, что соревнование будет в Париже на кортах «Ролан Гаррос», где он добился огромных успехов, и это отличное место для него, чтобы посоревноваться.

Я думаю, что главное для него — это просто быть здоровым и чувствовать, что он может выступать на том уровне, на котором он хочет, потому что именно он является таким игроком. Он хочет быть на вершине своей формы, и мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Хаггерти Reuters.

Надаль не играет в нынешнем сезоне с тех пор, как получил травму сгибающей мышцы на Australian Open. Ранее 37-летний теннисист говорил, что следующий сезон может стать последним в его карьере. 14 из 22 своих побед на турнирах серии «Большого шлема» испанец одержал на «Ролан Гаррос».