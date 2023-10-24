«Неприязнь к Новаку очевидна». Надаля разнесли за очередной колкий выпад в адрес Джоковича

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль продолжает залечивать травмы, чтобы вернуться на корт в сезоне-2024. На днях Рафа заявил, что его ожидаемый камбэк на следующем Australian Open может не состояться. Со здоровьем испанца по-прежнему не всё так хорошо, чтобы давать какие-либо гарантии.

Возможно, в январе Надаль в очередной раз будет наблюдать, как лучшие теннисисты мира поборются за титул чемпиона турнира «Большого шлема» без него. Не исключено, что имя победителя Рафе тоже очень не понравится. Его принципиальный соперник, 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович определённо является фаворитом AO, который ранее покорялся ему 10 раз.

Надаль старается не подавать виду, но успехи Джоковича явно задевают его самолюбие. Это просматривается в каждом свежем высказывании Рафы о Новаке. В сентябре испанец нарвался на критику за то, что говорил от имени серба и не слишком уважительно отзывался о его величии. В октябре Надаль вновь сделал неоднозначное заявление о Джоковиче. В интервью агентству EFE Рафа не совсем корректно сказал, что не ожидал от Новака трёх побед на ТБШ в этом сезоне.

«Джоковичу покорилось историческое достижение – такого до него никто не делал. Остаётся только поздравить. Хотя я такого и не ожидал. Я представлял, что Джокович выиграет «Большой шлем», но не думал, что три. Потому что молодое поколение очень сильно. У Карлоса Алькараса была отличная возможность остановить Новака на «Ролан Гаррос», но у него возникли физические проблемы. Хотя позже он отыгрался и добился исторического результата на Уимблдоне. Я за него рад», — заявил Надаль.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Что сразу же обращает на себя внимание в высказывании Надаля? Нескрываемая радость за победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона. Конечно, Карлос его соотечественник, но вряд ли только этот факт доставил Рафе приятные эмоции. Алькарас сорвал потенциальный календарный «Шлем» Новака, который мог стать по-настоящему нокаутирующим ударом по самолюбию 22-кратного чемпиона ТБШ.

Хотя успехи Джоковича всё равно впечатляют, даже без победы на Уимблдоне. Серб в начале года отставал от Надаля по «Шлемам». На Australian Open сравнялся с ним, на «Ролан Гаррос» — опередил, а на US Open – оторвался так, что испанцу наверняка не суждено когда-либо его догнать. Гонка за звание величайшего теннисиста всех времён фактически закончена. Аргументы против Джоковича сложно привести даже самым преданным фанатам Надаля.

Рафа в своих заявлениях вроде как и делает комплименты Новаку, но они в полной мере не скрывают чувство тотальной неудовлетворённости из-за проигранного соперничества. В какой-то степени Надаля можно понять. Он всю жизнь усердно трудился, чтобы добиться успеха на корте. В какой-то момент стал лидером по выигранным ТБШ с 22 титулами. Возможно, взял бы ещё, но травма на AO-2023 фактически пустила под откос его карьеру. Конечно, 37-летний Надаль понимал, что на год младший Джокович в какой-то момент его догонит и, скорее всего, обгонит, но не рассчитывал, что это случится так быстро.

Рафа утверждает, что сильное молодое поколение не справилось с Новаком. Надаль надеялся, что как минимум на «Ролан Гаррос» Джокович будет остановлен Алькарасом или кем-то другим. Однако Новак взял титул на грунтовом мэйджоре, а затем и на не самом удобном для себя хардовом US Open. Теперь у него 24 «Шлема», что является рекордом для мужского тенниса в «Открытую эру».

Практически нет сомнений, что коллекция престижных трофеев у Новака будет ещё больше, чего не скажешь про Рафу. Разве что в каком-то сказочном сценарии можно представить, как испанец наберёт форму и выиграет свой любимый «Ролан Гаррос» в следующем году. Этого всё равно не хватит, чтобы догнать Джоковича, хотя увеличится отрыв от 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Опять же, разочарование Надаля объяснимо. Это обычная человеческая эмоция. Тем не менее в публичной плоскости иногда лучше скрывать свои истинные чувства. Болельщики не одобряют высказывания Рафы о Новаке, считая их проявлением зависти. Испанец наслушался критики ещё в сентябре. Выводы не сделал, и ситуация повторилась в этом месяце. Вот что писали о Надале в крупной ветке обсуждений на форуме Reddit.

«Надаль должен знать лучше, чем кто-либо другой, что нельзя недооценивать возможности Джоковича»;

«Я изо всех сил стараюсь сохранять нейтралитет, несмотря на то что являюсь фанатом Новака. Роджер Федерер с годами приобрёл уважение к Джоковичу, и, по моему мнению, он был довольно откровенен и искренне восхвалял Ноле всякий раз, когда делал заявления о нём. Но Надаль, как бы я ни пытался не замечать подобного… Я почувствовал зависть в его интервью. Его неприязнь к Новаку очевидна»;

«В своём прошлом высказывании Рафа говорил, что его не волнуют рекорды. Если это так, то откуда в этом комментарии такая язвительность в отношении Новака?»;

«Надаль говорит об Алькарасе, но он желал его побед не потому, что тот является испанцем. В первую очередь Рафа хочет, чтобы не выигрывал Новак»;

«Рафу удивляет сезон Джоковича? Вообще-то он должен знать, что Новак не впервые выигрывает три ТБШ за год. Ранее это было в 2011-м, 2015-м и 2021-м»;

«Надаль – злостный завистник. На его месте я бы больше удивлялся тому, что Джокович не выиграл все четыре «Шлема» за сезон»;

«В своих последних интервью Рафа показал, что никогда не смирится с тем, что Новак лучше него. Федерер тоже был разочарован, но на порядок меньше Надаля. К тому же Роджер нашёл новые радости в жизни и отпустил проигранное соперничество с Джоковичем».

Джокович весьма дипломатично ответил на первое высказывание Надаля о нём. На второе Новак пока не реагировал. Не факт, что будет делать это. Свою позицию серб огласил – с испанцем он не согласен, но уважает его и разжигать конфликт не намерен.

Зачем Рафа после этого продолжил нагнетать и сделал очередной выпад в адрес Джоковича? Вероятно, просто не сдержался. Проигранное соперничество с Джоковичем глубоко засело у него в сознании. Возможно, Надаль когда-то смирится с данным фактом, как тот же Федерер, но пока совсем не получается. Остаётся надеяться, что Рафа хотя бы в публичных высказываниях о Новаке будет более сдержанным, учитывая недавние резонансные случаи.