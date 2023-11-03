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Экс-тренер Шараповой: нет сомнений, что Джокович — величайший теннисист в истории

Экс-тренер Шараповой: нет сомнений, что Джокович — величайший теннисист в истории
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, поделился мнением о первой ракетке мира сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Умопомрачительная мотивация Новака к тренировочному процессу и его невероятный соревновательный огонь, направленный на поиск и уничтожение кого-либо в любое время и в любом месте, закрепляют историю, которую он переписал. Нет никаких сомнений в том, что серб — величайший теннисист в истории», — написал Макки на своей странице в соцсетях.

Ранее Джокович вышел в четвертьфинал хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). На этой стадии соревнований серб встретится с седьмой ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне, который является действующим чемпионом турнира.

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