Джокович: трудно быть в ясном уме, когда проводишь больше времени в туалете, чем на корте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович после победы над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в матче третьего круга «Мастерса» в Париже рассказал, что на протяжении нескольких дней боролся с заболеванием желудка.

«Трудно сохранять ясность ума, когда за последние три дня проводишь больше времени в туалете, чем на корте. В последние дни у меня почти не было энергии. Четверг, вероятно, был худшим днём, я был в плохом состоянии, поэтому просто надеюсь, что дальше будет лучше. Это был один из тех матчей, когда нужно принять обстоятельства, смириться с ощущениями и попытаться продержаться. Думаю, у меня это получилось. Я смог вытащить себя из ямы, но был близок к провалу. Эта победа важна для меня с психологической точки зрения», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.