Шевченко заменит Рууда в Метце

63-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) вместо снявшегося норвежца Каспера Рууда (восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Ранее появлялась информация о том, что Шевченко сыграет на турнире ATP-250 Sofia Open в Болгарии, но затем снялся и был заменён французским теннисистом Юго Гастоном (84-я ракетка мира).

Хардовый турнир в Метце состоится с 5 по 11 ноября 2023 года. Его действующим победителем является итальянский теннисист Лоренцо Сонего, занимающий 46-е место в рейтинге ATP. В финале турнира 2022 года Сонего в трёх сетах обыграл Александра Бублика (33-я ракетка мира) из Казахстана со счётом 7:6 (7:3), 6:2.