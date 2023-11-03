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«Они… очень особенные». Джокович — о толпе, освиставшей его на турнире в Париже

«Они… очень особенные». Джокович — о толпе, освиставшей его на турнире в Париже
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Сербский теннисист, чемпион 24 турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил публику на «Мастерсе» в Париже (Франция), которая освистала его во время матча третьего круга турнира с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

«Когда я попросил толпу ещё немного освистать меня, я выиграл восемь очков подряд. Но я не сделал ничего, чтобы спровоцировать зрителей. Парижская публика особенная? Это хорошее слово, они особенные… очень особенные», — приводит слова теннисиста The Tennis Letter.

Напомним, в матче с Таллоном Грикспором Новак Джокович проиграл первый сет, ведя по счёту 4:1. Затем теннисист выиграл два сета подряд и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где встретится с датчанином Хольгером Руне.

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