Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA. В финальном матче группы Бакалар спортсменка обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу матча Арина Соболенко выполнила шесть эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и допустила 15 двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — пять подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и семь двойных ошибок.
Победа над представительницей Казахстана помогла Арине Соболенко выйти в полуфинал соревнований, уступив в группе только пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле.
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