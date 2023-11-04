Муратоглу — об апелляции Халеп в CAS: уверен, суд признает, что она не принимала допинг

Известный теннисный менеджер, тренер Симоны Халеп француз Патрик Муратоглу взял на себя ответственность за то, что случилось с бывшей первой ракеткой мира.

«Я чувствую уверенность за будущее Симоны (Халеп) после её обращения в CAS, поскольку это независимый трибунал. Нам удалось установить источник загрязнения. Мы предложили ей принимать коллагеновый порошок. Так получилось, что этот коллаген оказался загрязнённым, но мы никак не могли этого знать.

Я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. По сути, я решил использовать этот коллаген. Мы провели все возможные тесты, чтобы установить, что речь идёт о загрязнении.

Я абсолютно уверен, что независимый трибунал признает, что она никогда не принимала допинг. Она ‒ жертва, и она должна вернуться в суд и как можно скорее получить возможность участвовать в соревнованиях», ‒ приводит слова Муратоглу портал TennisUpToDate…

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия на Открытом чемпионате США, и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. C октября 2022 года теннисистка была временно отстранена ITIA от участия в соревнованиях.