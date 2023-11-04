Фото: Андрей Рублёв в порыве злости чуть не ударил ракеткой болбоя в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в порыве эмоций чуть не ударил ракеткой болбоя (маленького мальчика) по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, в четвертьфинальном матче Рублёв (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 13-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора.

Неприятный момент произошёл на старте матча. При счёте 3:2 в первом сете в свою пользу Рублёв проиграл короткой розыгрыш на подаче де Минора, по какой-то причине у Андрея это вызвало негодование: сначала он ударил ракеткой по своей руке, а потом сделал замах, в этот момент из-за его спины за мячом выскочил болбой. Россиянин в последний момент остановил своё движение, публика отреагировала на это неодобрительно (криком «О-о-о»), а судья некоторое время смотрел на Рублёва, дабы привести его в чувства.