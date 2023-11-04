Рублёв матерился, но вышел в 1/2 Парижа. И попал на Джоковича, которому свистели зрители

В пятницу, 3 ноября, на турнире категории «Мастерс» в Париже состоялись четвертьфинальные поединки. В заключительной встрече дня сражались российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, и представитель Австралии Алекс де Минор (13).

И Рублёв, и де Минор провели по два матча перед очной встречей. Но если россиянин проделал традиционный путь — bye в первом круге и двухсетовые победы во втором и в третьем раундах, — то австралиец сыграл в первом и во втором кругах, побеждая в трёх партиях, а стадию 1/8 финала пропустил вследствие скандального снятия Янника Синнера. И за счёт этого получил день отдыха перед четвертьфиналом.

Выйдя в четвертьфинал, Рублёв уже превзошёл свой лучший результат на «Мастерсе» в Париже. До этого он лишь дважды доходил здесь до третьего круга. Несмотря на это, Андрей не был намерен останавливаться на достигнутом. Хотя де Минора нельзя назвать удобным соперником.

Этой весной 24-летний австралиец вернулся в топ-20 рейтинга ATP и с тех пор не выпадал из неё. В октябре он обновил личный рекорд в мировой классификации, побывав 11-й ракеткой мира. А по личным встречам у Алекса было убедительное преимущество: 3-1. Он выигрывал в Вашингтоне-2018, на молодёжном Итоговом турнире в том же году, а также в Роттердаме-2023, в то время как Рублёв взял верх в Монте-Карло-2022. Соответственно, на харде счёт личных встреч был 3-0 в пользу де Минора — Андрей единственную победу над ним одержал на грунте.

В начале игры соперники уверенно действовали в своих геймах, хотя у Рублёва процент первой подачи оставлял желать лучшего (38% по итогам сета). Первым до брейк-пойнтов добрался Рублёв — произошло это только в восьмом гейме. Россиянин при 30:30 хлёстко пробил в угол, но затем не избежал неточностей на приёме, и гейм остался за де Минором — 4:4.

В девятом гейме брейк-пойнт был уже у австралийца, и он своего не упустил, исполнив кросс с форхенда и добившись ошибки от оппонента. Подавая на сет, Алекс ушёл с брейк-пойнта — Рублёв сорвал удар, — а потом использовал первый сетбол, после того как Андрей пробил в сетку, — 6:4 за 46 минут.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Париже в 2023 году Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вторую партию Рублёв начал неудачно, но спасся с двойного брейк-пойнта. Во втором гейме, который де Минор взял на своей подаче, россиянин кричал и злился на самого себя. А в четвёртом гейме Андрей со второго брейк-пойнта всё-таки забрал подачу соперника, попав в «девятку» в решающем розыгрыше, — 3:1.

Затем теннисисты обменялись брейками, причём Рублёв в своём гейме сделал двойную на брейк-пойнте, — 4:2. Седьмой гейм россиянин начал с 40:0 на своей подаче, но затем де Минор дважды добирался до «ровно», после чего Андрей не сдержался и выматерился, избежав, однако, предупреждения. Всё же он дожал соперника в этом гейме, а при 5:3 успешно подал на сет — 6:3 за 45 минут.

В заключительной партии Рублёва было уже не остановить. Он быстро обеспечил себе решающее преимущество, выиграв первые четыре гейма. От такого удара де Минор уже не оправился. А при счёте 5:1 Андрей смог принять на матч и, реализовав шестой (!) матчбол, одержал волевую победу — 4:6, 6:3, 6:1 чуть более чем за два часа.

Вот так Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже. На этой стадии он сыграет с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем (1), который в своём четвертьфинале обыграл Хольгера Руне (6).

В первом сете матча Джокович — Руне всё до поры до времени было спокойно. Первый брейк-пойнт случился только в 12-м гейме — это у серба был сетбол на приёме. И он сразу же использовал его. После этого Новак принялся заводить публику, с которой у него сложились непростые отношения.

Новак Джокович заводит публику в четвертьфинале с Хольгером Руне на «Мастерсе» в Париже в 2023 году Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в предыдущем матче, когда Джокович играл с Таллоном Грикспором, серба удостоили свистом. «Когда я попросил публику ещё немного освистать меня, я выиграл восемь очков подряд. Но я не сделал ничего, чтобы спровоцировать зрителей.

Парижская публика особенная? Это хорошее слово, они особенные… Очень особенные», — вот что говорил после матча 1/8 финала Новак, чьи слова приводит The Tennis Letter. Вот чем объясняется такая его реакция после победы в первом сете в матче с Руне.

Во второй партии Джокович в третьем гейме неожиданно позволил сопернику сделать брейк под ноль, но затем сам взял его подачу — 2:2. В 10-м гейме у серба был матчбол на приёме, но он его не реализовал. Сет закончился тай-брейком, в котором Руне действовал успешнее — 7:3.

По ходу партии, к слову, возник спорный момент. В одном из эпизодов Джокович не был доволен решением судьи на вышке и попросил вызвать супервайзера. Судья ответил ему, мол, супервайзер в таких случаях не вызывается, это моё решение. А всё дело было в том, что Руне, сорвав свой удар, поднял руку и запросил челлендж на предмет предыдущего удара Джоковича.

Новак Джокович скандалит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

Новак Джокович скандалит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

Перед решающей партией Руне из-за судорог взял медицинский перерыв, а Джокович ненадолго ушёл с корта — зрители свистели Новаку в этот момент. В третьем гейме Новак при счёте 1:1 взял подачу оппонента, после чего закрепил преимущество в своём гейме — 3:1.

После этого Хольгер вновь взял медицинский перерыв. Но это не помогло ему. Больше брейк-пойнтов в этом напряжённом матче не было, и в 10-м гейме Джокович, подавая при 5:4, использовал первый же матчбол — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 за 2 часа 50 минут. Вот так серб отомстил датчанину за поражение в прошлогоднем финале. Теперь у них 2-2 по личным встречам.

Кроме того, Новак в 76-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Больше нет ни у кого, столько же — у Рафаэля Надаля.

А в «нижнем» полуфинале «Мастерса» в Париже встретятся Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция, 7) — последний остановил Карена Хачанова.

Полуфиналы пройдут в субботу, 4 ноября, финал — в воскресенье, 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».