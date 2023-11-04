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Камельзон прокомментировал победу Рублёва в 1/4 финала турнира в Париже

Камельзон прокомментировал победу Рублёва в 1/4 финала турнира в Париже
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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен в трёх сетах переиграл 13-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора.

«Победа Рублёва над де Минором очень хорошая и заслуженная. Это хорошо не только потому, что он играл, но и потому, что теперь Андрею предстоит играть с Джоковичем. К этому матчу будет приковано большое внимание от любителей тенниса в России и во всём мире. Шансов больше у Новака, но Рублёв есть Рублёв — ему уже пора выходить на более высокий уровень. Сколько можно топтаться на месте? Ему нечего терять», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За право выйти в финал парижского «Мастерса» Андрей Рублёв сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится сегодня, начало запланировано на 19:00 мск.

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