Камельзон: верю, что Рублёв может выиграть в матче с Джоковичем. Буду болеть за него

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

«Рублёв может одолеть Джоковича только за счёт большого внимания к каждому розыгрышу очка. Он не должен отвлекаться на свои психологические срывы. Не думаю, что у Рублёва там будет больше болельщиков, поэтому надо будет держать себя в руках. У Рублёва сильный удар, есть подача. Игра может сложиться в равную. Хотелось бы, чтобы Рублёв, если и проиграет, то проиграл в серьёзной борьбе. Но я верю, что Рублёв в таком матче может выиграть. Буду болеть за него», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полуфинальный матч между Рублёвым и Джоковичем состоится сегодня, начало запланировано на 19:00 мск.